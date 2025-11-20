Свят

Сутрешен хаос в Париж заради мащабно прекъсване на тока

Спиране на електрозахранването блокира метро и влакове, хиляди останаха без електричество

20 ное 25 | 10:23
Иван Ангелов

Ранните часове на деня донесоха неочаквани затруднения за жителите на френската столица. Части от Париж останаха без електрозахранване тази сутрин, което доведе до спиране на няколко линии на метрото и крайградските влакове, потвърдиха от оператора Enedis.

Сривът е обхванал част от 15-и район на града, както и няколко населени места в департамента О-де-Сен. Аварията е започнала около 6:30 часа местно време и е засегнала приблизително 55 000 домакинства, посочват от електроснабдителната компания.

В отделни квартали парижани са останали на тъмно между 30 и 40 минути. Enedis съобщи, че всичко е тръгнало от технически инцидент в електроподстанция, след който е започнала работа по възстановяване на нормалното захранване в засегнатите райони.

Автор Иван Ангелов

