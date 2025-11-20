Сутрешен хаос в Париж заради мащабно прекъсване на тока

Ранните часове на деня донесоха неочаквани затруднения за жителите на френската столица. Части от Париж останаха без електрозахранване тази сутрин, което доведе до спиране на няколко линии на метрото и крайградските влакове, потвърдиха от оператора Enedis.

Сривът е обхванал част от 15-и район на града, както и няколко населени места в департамента О-де-Сен. Аварията е започнала около 6:30 часа местно време и е засегнала приблизително 55 000 домакинства, посочват от електроснабдителната компания.

В отделни квартали парижани са останали на тъмно между 30 и 40 минути. Enedis съобщи, че всичко е тръгнало от технически инцидент в електроподстанция, след който е започнала работа по възстановяване на нормалното захранване в засегнатите райони.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com