Изненада! Жана Бергендорф на крилете на любовта
Певицата стана част от отбора на обвързаните
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Певицата стана част от отбора на обвързаните
Човекът чистосърдечно си признал
Къде се случи това
Каналджиите ги зарязали
Видин. Възрастна жена, живееща с пенсия от 250 лв., намери 17 000 лв. в кофа за боклук и ги върна, съобщи Нова тв. 79-годишната баба Стефана от град...
Арканзас. Тийнейджърка намери почти 4-каратов диамант в парка „Картерът на диамантите" и стана негов законен притежател. Това съобщава БНР. 14-годишн...