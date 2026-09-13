Важно решение на Росен Желязков. Надзорът върху министрите
Кой за какво ще отговаря от вицепремиерите
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Кой за какво ще отговаря от вицепремиерите
Премиерът разпредели задачите на заместниците си
Президентът Владимир Путин назначи Андрей Белоусов за първи вицепремиер на Русия
Министър-председателят Бойко Борисов направи ново разпределение на ресорите, за които отговарят вицепремиерите, съобщиха от правителствената информац...
От 1 април вицепремиерите и министрите ще преустановят ползването на специализиран транспорт по Закона за Националната служба за охрана (НСО). Това ре...
Министър-председателят Бойко Борисов направи ново разпределение на ресорите, за които отговарят вицепремиерите, във връзка с избирането на заместник м...
Министър-председателят Бойко Борисов направи ново разпределение на ресорите, за които отговарят вицепремиерите, във връзка с избирането на заместник м...
Министър Бъчварова защити служителите си, иска възраст не повече от 50 г. Приех редица облекчения за системата, за които всички настояваха, отвърна К...
Вицепремиерите Меглена Кунева и Румяна Бъчварова, както и министърът на икономиката Божедар Лукарски, идват в понеделник в Монтана, за да се срещнат с...
Борисов лично ще наблюдава работата на ДАНС София. Министър-председателят Бойко Борисов разпредели между четиримата вицепремиери функциите по координ...
Министрите на реформаторите може да се окажат първите бушони Мира Радева, социолог Новият кабинет не е особено долюбван и от самия мандатоносител ГЕ...
Вижте биографиите на всички в кабинета София. Илияна Цанова ще бъде служебен вицепремиер по управление на средствата от Европейския съюз. Работила е...
Вижте биографиите на всички в кабинета София. Христо Иванов ще бъде служебен вицепремиер по правосъдие, вътрешен ред и сигурност и министър на правос...
Вижте биографиите на всички в кабинета София. Екатерина Захариева ще бъде служебен вицепремиер по икономическа политика и министър на регионалното ра...
Слух оставя Петър Чобанов и в служебния кабинет Двама вицепремиери ще има в служебния кабинет. Единият ще отговаря за икономическите въпроси, а други...
Съставят експертен комитет по повод казуса КТБ София. Двама вицепремиери ще има в служебния кабинет, единият ще отговаря за социалните въпроси, а дру...
София. "Ще запазим пълна приемственост по отношение на външната политика. Ще се стремим освен да задълбочаваме нашето европейско членство и взаимоотно...
София. Министър-председателят Пламен Орешарски вече е готов с разпределението на ресорите на вицепремиерите в кабинета. Това съобщиха от правителстве...
София. Парламентът избра новите заместник министър-председатели на премиера Пламен Орешарски с 112 гласа "за" и 10- въздържали се. Това са министърът...