Всичко за Вицепремиери

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Вицетата с нови ресори

Вицетата с нови ресори

Министър-председателят Бойко Борисов направи ново разпределение на ресорите, за които отговарят вицепремиерите, във връзка с избирането на заместник м...

22 февруари | 12:15
0 коментара
11784
Близнашки с 2 вицета (ОБЗОР)

Близнашки с 2 вицета (ОБЗОР)

Слух оставя Петър Чобанов и в служебния кабинет Двама вицепремиери ще има в служебния кабинет. Единият ще отговаря за икономическите въпроси, а други...

01 август | 19:40
0 коментара
20008