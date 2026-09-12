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Обама заплаши с вето

Обама заплаши с вето

Вашингтон. Американският президент Барак Обама ще се възползва от правото си на вето, ако Конгресът предприеме опити за частично разблокиране на работ...

04 октомври | 19:10
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