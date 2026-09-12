ЕС се размина на косъм с бюджетна криза
Европарламентът гласува спешно отпускането на 2,7 млрд. евро
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Европарламентът гласува спешно отпускането на 2,7 млрд. евро
Вашингтон. Президентът на САЩ Барак Обама подписа закона за прекратяване на двуседмичното „затваряне" на правителството и за вдигане тавана на външн...
Вашингтон. Буквално в 12 без пет лидери в американския Сенат са успели да избегнат бюджетната криза, която постави САЩ във фискална безизходица. Сена...
Вашингтон. Президентската администрация на САЩ е отхвърлила новия план на Републиканската партия за избягване на дълговия дефолт, окачествявайки го ка...
Вашингтон. Насрочените преговори между Барак Обама и ръководителите на Конреса на САЩ за намиране на решение на фискалната криза в Съединените щати бя...
Вашингтон. Двупартийна група сенатори подготвят план, който да позволи работата на правителството и да предотврати неплатежоспособността на САЩ по дъл...
Ню Йорк. Едни от най-известните национални паркове и забележителности в САЩ - Статуята на свободата и Гранд каньон, Планината Ръшмор, ще бъдат отворен...
Президентът на САЩ Барак Обама и вицепрезидентът Джо Байдън обядваха в ресторант за бързо хранене. Те бяха забелязани да вървят пеша от Белия дом до б...
Вашингтон. Американският президент Барак Обама ще се възползва от правото си на вето, ако Конгресът предприеме опити за частично разблокиране на работ...
Вашингтон. Първата среща на президента Барак Обама с лидерите на демократите и републиканците в двете камари на Конгреса приключи без резултат и без...
Конгресът да спре да управлява чрез кризи, призова Обама