Верстапен триумфира на квалификацията в Азербайджан

Световният шампион Макс Верстапен (Нидерландия) с "Ред Бул" спечели квалификацията за място за Гран при на Азербайджан във Формула 1, след като записа най-бърза обиколка от 1:41.117 минута по улиците на Баку.

Втори ще потегли Карлос Сайнц-младши (Испания) с "Уилямс", който остана на 0.478 от нидерландеца, а трети в стартовата решетка ще бъде Лиъм Лоусън (Австралия) с "Рейсинг Булс", записвайки най-добро постижение в кариерата си.

Квалификацията приключи с около час по-късно от предвиденото заради няколко катастрофи, дъжд и шест червени флага. Лидерът в класирането при пилотите във Формула 1 и победител тук през миналата година Оскар Пиастри с "Макларън" катастрофира в последната фаза на квалификациите. Шарл Льоклер с "Ферари", който се бореше за пети пореден полпозишън в Баку, също се удари в стената в борбата за място в топ 10.

Ландо Норис от "Макларън" не успя да се възползва напълно от грешката на Пиастри и се класира седми, с две места пред своя съотборник.

"Макларън" по всяка вероятно ще спечели титлата при конструкторите седем кръга преди края след състезанието в неделя.

В класирането при пилотите Пиастри води с 324 точки, пред Норис с 293 и Верстапен с 230.

