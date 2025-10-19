Верстапен с най-добра позиция преди финала на формулата в САЩ

Световният шампион Макс Верстапен спечели квалификацията за Гран при на САЩ от Формула 1,

след като завъртя най-бърза обиколка за 1:32.510 минути на на 5.513-километровото трасе в Остин, щата Тексас.

Той победи Ландо Норис с 0.291 секунди, а Шарл Льоклер довърши челната тройка.

"Справих се добре, а автомобилът се държеше идеално във всеки момент от квалификацията. Днес беше много топло и духаше силен вятър, а в края нямах възможност да завъртя още една финална обиколка. За щастие, не ми и трябваше", каза пилотът на Ред Бул след квалификацията.

Лидерът в класирането при пилотите Оскар Пиастри бе едва шести.

Австралийският пилот на Макларън е с 336 точки и 22 повече от съотборника си Норис, а Верстапен е с 281 преди неделното състезание. То започва в 22:00 часа българско време тази вечер.

По-рано през деня Верстапен спечели спринтовото състезание за Гран при на САЩ за трета поредна година, след като Пиастри и Норис се сблъскаха на старта и отпаднаха.

Класиране от квалификацията за Гран при на САЩ:

1. Макс Верстапен (Нидерландия/Ред Бул) - 1:32.510 минути

2. Ландо Норис (Великобритания/МакЛарън) - 1:32.801

3. Шарл Льоклер (Монако/Ферари) - 1:32.807

4. Джордж Ръсел (Великобритания/Мерцедес) - 1:32.826

5. Люис Хамилтън (Великобритания/Ферари) - 1:32.912

6. Оскар Пиастри (Австралия/Макларън) - 1:33.084

7. Кими Антонели (Италия/Мерцедес) - 1:33.114

8. Оливър Берман (Великобритания/Хаас) - 1:33.139

9. Карлос Сайнс-младши (Испания/Уилямс) - 1:33.150

10. Фернандо Алонсо (Испания/Астън Мартин) - 1:33.160

11. Нико Хюлкенберг (Германия/Заубер)

12. Лиъм Лоусън (Австралия/Рейсинг Булс)

13. Юки Цунода (Япония/Ред Бул)

14. Пиер Гасли (Франция/Алпин)

15. Франко Колапинто (Аржентина/Алпин)

16. Габриел Бортолето (Бразилия/Заубер)

17. Естебан Окон (Франция/Хаас)

18. Ланс Строл (Канада/Астън Мартин)

19. Александър Албън (Тайланд/Уилямс)

20. Исак Аджар (Франция/Рейсинг Булс)

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com