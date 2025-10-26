Ландо Норис най-бърз на квалификацията в Мексико

Британецът Ландо Норис спечели своя пети полпозишън за сезон 2025 във Формула 1,

след като триумфира в квалификацията преди надпреварата за Гран При на Мексико Сити.

Втори и трети на решетката тази вечер ще застанат пилотите на Ферари Шарл Леклер и Люис Хамилтън.

Седемкратният шампион ще раздели втората редица със своя бивш съотборник Джордж Ръсел,

а зад тях от третия ред ще потеглят Макс Верстапен и Андреа Кими Антонели.

Стартът ще бъде даден в 22 часа българско време.

