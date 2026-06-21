Днес на Мондиал 2026: Испания търси поправка, Белгия - доказателство

Мондиал 2026 влиза в нова фаза на напрежение с четири мача от групи "G" и "H", в които вече няма място за спокойни сметки. След първото завъртане всички осем отбора в тези две групи имат по една точка - Испания и Кабо Верде завършиха 0:0, Саудитска Арабия и Уругвай направиха 1:1, Белгия и Египет също не се победиха при 1:1, а Иран и Нова Зеландия стигнаха до 2:2. Т

ова означава, че днешната програма не е просто продължение на груповата фаза, а ден, в който фаворитите трябва да докажат статута си, а дебютанти и по-ниско поставени отбори могат да превърнат равенствата от първия кръг в реален шанс за елиминациите. Официалната програма на ФИФА за 21 юни включва Уругвай - Кабо Верде, Испания - Саудитска Арабия, Белгия - Иран и Нова Зеландия - Египет.

Испания на поправителен, но вече без право на самодоволство

Най-много погледи ще бъдат насочени към Испания. Европейският шампион започна турнира с неочаквано 0:0 срещу Кабо Верде и сега излиза срещу Саудитска Арабия в мач, в който всичко освен победа ще изглежда като провал. Двубоят е от 19:00 часа българско време и ще бъде излъчен по БНТ 1 и БНТ 3. В програмата на ФИФА срещата е посочена за Атланта, след като в първоначалния текст има разминаване между Атланта и Хюстън.

Испания има история на пълен контрол срещу този съперник. Двата отбора са играли три пъти, като и трите мача завършват с испански победи - 1:0 на Мондиал 2006 в Кайзерслаутерн, 3:2 през 2010 г. и 5:0 две години по-късно в контроли. Но статистиката вече не е достатъчна. След нулевото равенство с Кабо Верде селекцията на Луис де ла Фуенте има нужда не просто от точки, а от убедителен отговор.

Големите надежди са свързани с Ламин Ямал, който се очаква да бъде готов поне за едно полувреме. Испания имаше проблем не толкова с притежанието на топката, колкото с пробива, скоростта и последния удар. Срещу Саудитска Арабия тази липса вече няма да бъде оправдание.

Белгия срещу Иран - мач без минало, но с тежка цена

От 22:00 часа в Лос Анджелис Белгия се изправя срещу Иран в първи официален сблъсък между двата отбора. И тук картината е ясна - белгийците влязоха в групата като фаворит, но 1:1 срещу Египет на старта ги постави под ранно напрежение. След провала на предишното световно в Катар, когато отпаднаха още в групите, ново колебание би върнало старите въпроси около отбора.

Иран, обратно, показа характер при 2:2 срещу Нова Зеландия. Тимът не е стигал до елиминационната фаза на световно първенство и именно това прави мача в Лос Анджелис толкова важен - победа би променила целия мащаб на иранското участие. Ройтерс съобщи, че селекционерът Амир Галеноей е критикувал условията за подготовка на отбора, тъй като Иран е базиран в Тихуана заради американските ограничения за пътуване и е имал по-малко от 16 часа за подготовка преди мача с Белгия.

Този фон прави двубоя още по-нервен. Белгия трябва да покаже класа, Иран - устойчивост. Едните играят срещу опасността от ново ранно разочарование, другите - срещу собствената си история на световни първенства.

Уругвай няма нужда от красота, а от победа

В 01:00 часа българско време, вече в нощта срещу понеделник, Уругвай среща Кабо Верде в Маями. Двукратният световен шампион също сбърка на старта - 1:1 срещу Саудитска Арабия, след мач, в който уругвайците натискаха, но не успяха да превърнат превъзходството си в победа.

Сега отборът на Марсело Биелса влиза в различен капан. Кабо Верде вече показа срещу Испания, че може да издържи огромен натиск, да затвори пространствата и да извади точка от мач, в който почти никой не му я беше предвидил. За дебютанта това е втори тежък тест за няколко дни, но и шанс да докаже, че равенството с Испания не е било само еднократен подвиг.

Уругвай и Кабо Верде никога не са играли помежду си. Това обаче едва ли е най-важният факт. По-важното е дали Биелса ще намери начин да отвори защита, която вече спря европейския шампион, и дали Кабо Верде може да оцелее втори път срещу фаворит, който ще играе с нарастващо нетърпение.

Нова Зеландия и Египет преследват победа, която никога не са имали

Последният мач от програмата е в 04:00 часа във Ванкувър - Нова Зеландия срещу Египет. На пръв поглед това е най-тихият двубой от деня, но в него има особена историческа тежест. И двата отбора търсят първа победа на световно първенство.

Нова Зеландия има равенства и загуби, но още няма успех на най-голямата сцена. Египет, дори с Мо Салах като лице на отбора, също не е вкусвал победа на Мондиал. След 1:1 срещу Белгия африканците вече имат основание да вярват, че могат да се борят за излизане от групата, но срещу Нова Зеландия равенството може да се окаже пропусната възможност.

Новозеландците пък влизат след 2:2 с Иран - мач, който им донесе точка, но и показа, че групата няма неприкосновен фаворит. На стадиона във Ванкувър те ще играят не само за класиране, а и срещу тежестта на собствената си статистика.

Денят, в който равенството вече няма да стига

Първият кръг в групи "G" и "H" даде на всички по нещо - точка, надежда и време за поправка. Вторият вече ще вземе нещо обратно. Испания, Белгия и Уругвай са поставени под натиск от собствените си имена. Саудитска Арабия, Иран, Кабо Верде, Нова Зеландия и Египет знаят, че още един силен мач може да ги извади от ролята на удобни съперници.

Това е особената интрига на програмата от неделя срещу понеделник. Няма отбор с нула точки, няма отбор с победа, няма лидер, който да диктува групата. Затова всеки гол може да тежи двойно, а всяка грешка може да постави фаворитите пред последен мач на ръба.

Разширеният формат на Мондиал 2026 оставя шанс и за част от третите отбори да продължат напред, но именно това прави сметките още по-опасни - никой не знае колко ще струват двете точки, изпуснати днес. Ройтерс отбелязва, че при новия формат най-добрите трети отбори също могат да стигнат до елиминациите, което държи повече групи отворени до последния кръг.

За Испания това е ден за поправка. За Белгия - ден за доказване. За Уругвай - ден за излизане от капана. За останалите - ден, в който една победа може да промени цялата история на участието им. И точно затова тази програма изглежда толкова важна: не защото в нея има най-гръмките дербита, а защото след нея групи "G" и "H" вече може да не изглеждат равни, а взривени.

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