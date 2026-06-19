Vivacom настоя волейболните мачове на България да бъдат достъпни за повече зрители

Vivacom излезе с официална позиция по повод излъчването на мачовете на българския национален отбор по волейбол по новосъздадения телевизионен канал MAX One, който все още има ограничено разпространение. Компанията заявява, че интересът на потребителите е водещ и че застава до своите клиенти и до българските спортни фенове в желанието им да следят и подкрепят националните ни отбори.

Според Vivacom срещите на националните селекции трябва да бъдат максимално достъпни за българската аудитория. Телекомът настоява до намиране на трайно решение мачовете да се споделят за излъчване с телевизионен оператор с национално покритие.

От компанията припомнят, че съгласно Закона за радиото и телевизията и решение на Съвета за електронни медии международните срещи на националните отбори са определени като събития с важно обществено значение. Според позицията на Vivacom излъчването им следва да достига до поне 85% от аудиторията чрез безплатна телевизия.

До този момент клиентите на Vivacom са можели да гледат мачовете на националния отбор по волейбол чрез каналите от допълнителния пакет MAX Sport Plus. От компанията посочват, че внезапното прехвърляне на срещите към новосъздаден канал е променило установения модел на достъп и на практика е лишило десетки хиляди български зрители от съдържанието, което досега са получавали чрез своя абонамент.

Vivacom оспорва и публично разпространените твърдения, че MAX One е бил предоставен при атрактивни условия на всички оператори. Според компанията каналът е бил предложен за разпространение при условия, които не гарантират интересите на нейните клиенти и не могат да бъдат приети без необходимия анализ, още повече при кратки срокове, поставени в последния момент.

От телекома смятат, че неочакваната промяна на правилата непосредствено преди началото на волейболните срещи е създала ситуация, която не е в интерес нито на зрителите, нито на телевизионния пазар. Компанията определя подобни действия като нежелан прецедент, който не бива да се превръща в практика занапред.

Поради това Vivacom заявява, че фокусът ѝ е насочен към намирането на устойчиво и предвидимо решение чрез дългосрочно партньорство, а не към временни и частични договорености, които не гарантират сигурност за потребителите и партньорите на пазара. До намиране на решение на текущия проблем компанията предлага мачовете на националния отбор да се споделят за излъчване с телевизионен оператор с национално покритие, както се е случило миналия септември, когато мъжкият национален отбор завоюва второто място на Световното първенство по волейбол.

В позицията си Vivacom подчертава, че когато става въпрос за подкрепата на българските национални отбори, общественият интерес и правото на гражданите да следят изявите на своите представители трябва да стоят над всякакви търговски съображения. Според компанията националният спорт обединява обществото и достъпът до него следва да бъде гарантиран по начин, който поставя зрителите на първо място.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com