Феновете на Левски гонят нова висока граница

Левски е все по-близо до границата от 10 хиляди продадени сезонни карти за новия сезон. До момента привържениците на „сините“ са поръчали 9200 абонамента, съобщиха от клуба.

Днес е последният ден, в който картодържателите от миналия сезон могат да подновят местата си, а броят на все още неподновените карти е 1300. От утре, 22 юни, в 10:00 часа всички неподновени места ще бъдат пуснати в свободна продажба.

„Пътят към 10 000 абонаментни карти е съвсем близо! А за вас граници няма - ФЕНОМЕНАЛНИ сте!“, написаха от Левски в съобщение до привържениците. Клубът уточни, че ако фен е направил онлайн поръчка и в имейла за потвърждение статусът е „Приета/Обработва се“ или „Платена“, всичко с картата му е наред.

От Левски обърнаха внимание и на хората, които са били картодържатели през миналия сезон, но виждат статус „Отказана“ или „Възстановена“. В този случай те трябва отново да влязат в системата и да подновят абонамента си. Клубът призова за търпение заради огромния обем поръчки и увери, че ежедневно се изпращат стотици карти.

„Уверяваме Ви, че всеки ще получи своята абонаментна карта навреме, преди първия официален домакински мач на отбора“, посочват още от Левски. Така кампанията за сезонните карти се превръща в поредния силен знак за връзката между отбора и публиката - още преди началото на сезона „Герена“ вече усеща натиска, очакването и онова синьо присъствие, което рядко чака първия мач, за да заяви себе си.

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