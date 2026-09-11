Феновете на Левски гонят нова висока граница
Днес изтича срокът за подновяване на 1300 абонамента от миналия сезон, след което свободните места ще бъдат пуснати за всички желаещи
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Днес изтича срокът за подновяване на 1300 абонамента от миналия сезон, след което свободните места ще бъдат пуснати за всички желаещи
Това е най-чистият път да се помогне на "Левски", обяви Папазов
Бизнесменът купил 1000 абонаментни карти
"Сините" фенове вече изкупиха 5000
Феновете на "сините" изкупиха 4000, до дербито със Славия може да стигнат 5000
Опашките не спират, обявиха от тръст "Синя България"
Спортният директор на ЦСКА Пламен Марков обяви, че от днес са пуснати в продажба абонаментните карти на клуба за новия сезон във "В" група. Закупуване...