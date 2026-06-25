Световното първенство затваря още три врати тази нощ

Мондиал 2026 влиза в нова нощ на развръзки, в която още три групи ще определят съдбата си. Тази вечер и в ранните часове на петъчния ден предстоят последните мачове в групите D, E и F, а с тях ще станат ясни шестте отбора, които продължават директно към 1/16-финалите. Още по-напрегната ще бъде битката за третите места, защото част от тях ще останат живи в надпреварата за осемте най-добри отбора на тази позиция.

Програмата предлага три двойки мачове по едно и също време - в 23:00 ч., в 2:00 ч. след полунощ и в 5:00 ч. сутринта.

Германия е спокойна, но Еквадор няма право на грешка

Първата развръзка идва в група E. От 23:00 ч. Кюрасао среща Кот д'Ивоар по БНТ 3, а Еквадор излиза срещу Германия по БНТ 1.

Германия вече си е гарантирала място в елиминациите след двете победи в първите си два мача. Това обаче не означава, че Бундестимът ще подари вечерта на Еквадор. Отборът на Юлиан Нагелсман играе и за първото място, и за самочувствие преди 1/16-финалите.

За Еквадор сметката е безмилостна - нужна е победа. Южноамериканците влязоха в турнира с очаквания за силно представяне, но досега не успяха да го покажат. Сега срещу тях стои най-тежкият възможен съперник в групата, а равенството почти сигурно няма да бъде достатъчно за мечтаното продължаване напред.

Кюрасао гони чудо, Кот д'Ивоар иска сигурност

В другия мач от групата Кюрасао ще опита да превърне дебюта си в приказка. Карибският отбор вече взе историческа първа точка срещу Еквадор и при победа срещу Кот д'Ивоар може да се озове в елиминациите.

Задачата обаче е тежка. „Слоновете“ имат три точки и знаят, че победа ги изпраща напред без нужда от чужди сметки. Равенство също може да им свърши работа, но само при благоприятно развитие в мача между Еквадор и Германия.

Това е двубой между мечта и опит. Кюрасао ще играе за най-големия момент в кратката си световна история, а Кот д'Ивоар - за това да не изпусне от ръце позиция, която вече изглеждаше близо.

Япония и Швеция влизат в мач без място за страх

В 2:00 ч. след полунощ идва ред на група F. Япония среща Швеция по БНТ 3, а Тунис излиза срещу Нидерландия по БНТ 1.

Японците са сред отборите, които спечелиха симпатиите и на неутралните фенове. „Сините самураи“ показаха дисциплина, скорост и уверен футбол, а с четири точки са на една линия с Нидерландия, която води само заради по-добрата си голова разлика.

За Япония равенството срещу Швеция би било достатъчно за място в Топ 2. За шведите обаче точката не решава проблема. След тежкия удар от Нидерландия и загубата с 1:5 европейците се нуждаят от победа, ако искат да продължат директно. При равенство ще останат трети и ще гледат към класирането на останалите групи, а при поражение надеждата им ще стане още по-тънка.

Нидерландия гледа към върха, Тунис играе за чест

Нидерландия вече показа, че може да бележи много. „Лалетата“ влизат в последния си мач срещу Тунис като фаворит и с ясен план - победа, първо място и по-удобна позиция за следващата фаза.

Тунис е без точка и вече няма шанс да продължи, но точно такива мачове понякога крият капани. Отпадналият отбор няма какво да губи, а фаворитът има какво да пази.

Роналд Куман едва ли ще позволи отпускане. Нидерландия може да излезе от групата като лидер, но само ако свърши работата си докрай и не позволи последният двубой да се превърне в ненужна драма.

Парагвай и Австралия излизат в директна битка

В 5:00 ч. сутринта българско време група D ще сложи точката на нощната програма. Парагвай среща Австралия по БНТ 3 в мач, който на практика е пряк спор за второто място.

И двата отбора загубиха от САЩ, но победиха Турция. Това ги оставя на една линия преди последния кръг и превръща сблъсъка им в чиста битка за елиминациите.

Победителят продължава директно. Загубилият остава трети и ще трябва да чака дали активът му ще стигне за място сред най-добрите трети отбори. Равенството също може да отвори сметки, но ще остави поне един от двата тима в неприятната зона на чакането.

САЩ иска пълен актив, Турция - поне достойнство

По същото време Турция играе срещу домакина САЩ по БНТ 1. Американците вече са сигурни участници в 1/16-финалите, след като спечелиха първите си два мача и показаха сила в групата.

За САЩ целта е ясна - девет точки, първо място и силен сигнал към следващия съперник. За Турция залогът е различен. Южните ни съседи са без шанс за продължаване след двете поражения, но все още могат да напуснат турнира с лице, ако спрат домакина или поне му създадат трудна нощ.

Така една дълга футболна вечер ще затвори още три групи и ще остави нови радости, разочарования и сметки за третите места. За фаворитите това е шанс да узаконят силата си. За преследвачите - последна врата преди елиминациите. А за някои отбори - последни 90 минути, в които мечтата още не е напълно изгаснала.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com