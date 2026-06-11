В пълната каша. Кои мачове на Мондиала не са за изпускане

Критикуваната от мнозина промяна на формата на Световното първенство по футбол от 32 на 48 отбора съответно увеличи броя групи в предварителната фаза и разбира се брoят мачове.

Това до голяма степен отнема от качеството на групите, тъй като в много от тях попадат значително по-слаби отбори, които не е изключено да бъдат разгромени. Това би помогнало на много от фаворитите да продължат напред, дори и да не започнат силно турнира.

Не обаче всички групи предразполагат за нещо подобно. В много от тях има два, три, та дори и четири отбора, които имат съвсем реални шансове да се класират за елиминациите. Със сигурност ще има аутсайдери, които да объркат сметките на фаворитите. Виждали сме го на всяко едно Световно първенство.

Точно затова ви предлагаме извадка от десет мача в груповата фаза, които не трябва да пропускате. Със съответното обяснение защо.

11 юни, 22:00 Мексико - Южна Африка, група А на "Естадио Ацтека" в Мексико Сити

Разбира се, тук причината е проста. Това вероятно ще е един от най-гледаните мачове на целия Мондиал, защото е този на откриването. Първият двубой винаги носи една специална емоция. Запознава ни със страната-домакин, а стадионът винаги е изпълнен с местни фенове, които бързо показват своя колорит. Освен всичко първият мач винаги ни надъхва за цялото първенство и ни кара да искаме да не пропускаме нито един двубой.

Снимка: Getty images

Тези 90 минути на откриването ще са още по-специални, тъй като за първи път в историята се повтаря съперничество в откриващия двубой. На Мондиал 2010 в Южна Африка домакините стартираха именно срещу Мексико, а срещата завърши при резултат 1:1. Откриващият гол за африканския тим тогава беше един от най-емоционалните моменти на световни първенства.

14 юни, 01:00 Бразилия - Мароко, група С на "МетЛайф Стейдиъм" в Ню Джърси

Когато говорим за Световно първенство, няма как да не очакваме с нетърпения първия мач на играчите в златисто и зелено. Дори и да се наложи да будуваме. Бразилия винаги е рекламата на турнира, независимо в какво състояние се намира. Сега ще е още по-интересна с изключителен селекционер начело в лицето на Карло Анчелоти.

Снимка: GettyImages

Още по-хубаво е, че Селесао започва турнира срещу много труден съперник. Мароко наскоро беше титулуван с Купата на Африка при спорни обстоятелства, но преди това доказа, че е световна сила с четвъртото си място на Мондиал 2022. Там Ашраф Хакими и компания отстраниха последователно колосите Испания и Португалия. Преди това в груповата фаза отстреля и Белгия. Нищо чудно да обърка сметките и на бразилците.

16 юни, 22:00 Франция - Сенегал, група I на "МетЛайф Стейдиъм" в Ню Джърси

Този мач не само противопоставя един от най-добрите европейски отбори срещу един от най-добрите африкански, но и има своята важна историческа стойност. По-паметливите от вас добре си спомнят онзи легендарен откриващ двубой в групата на Мондиал 2022, в който Сенегал шокира по-именития си съперник в груповата фаза с победа с 1:0. Тогава гол Буба Диоп през първото полувреме беляза кошмарен старт за "петлите" и в крайна сметка те останаха на четвъртото място в компанията още на Дания и Уругвай.

Снимка: GettyImages

Онзи френски състав не беше сред най-силните в историята, но този сега не изглежда по-слаб от шампионския през 2018 година. Франция е един от суперфаворитите и ще иска да покаже защо още в първия си мач. Садио Мане и компания обаче знаят как да наранят съперника.

17 юни, 04:00 Аржентина - Алжир, група J на "Ароухед Стейдиъм" в Канзас Сити

Говорейки за откриващи мачове винаги голям интерес предизвиква този на актуалния световен шампион. Аржентина и Лео Меси започват първенството с никак не лек двубой - нищо чудно това да е най-трудният им предвид, че другите два в групата са с Австрия и Йордания.

Снимка: Getty images

Съвсем добре си спомняме как Аржентина започна шампионското си първенство преди четири години. "Гаучосите" бяха шокирани от Саудитска Арабия и след представянето им в онзи мач малцина ги считаха за бъдещия носител на Купата. Сега подобен старт изобщо не е изключен, защото Алжир, подобно на Сенегал, е сред най-опасните африкански отбори. Единственият мач между тези два отбора до момента в историята завърши с победа 4:3 за южноамериканците през 2007 година, като тогава Меси вкара два гола.

17 юни, 23:00 Англия - Хърватия, група L на "ЕйТи&ЕйТи Стейдиъм" в Арлингтън

Това си е едно модерно съперничество на световния футбол. Гледахме го толкова много пъти през последните десетина години, включително на Световно и Европейско първенство. През 2018-та балканците разплакаха съперника си в полуфинал на Мондиала, а на Евро 2020 Англия взе мини реванш в груповата фаза. Сега групата се открива с този страхотен сблъсък, който може да се окаже решаващ в битката за първото място. Другите два отбора са Гана и Панама.

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Приемливият начален час ни дава възможност да гледаме една нова европейска класика с много качествени футболисти. Да не забравяме, че Хърватия влиза в мача като бронзов медалист от предишния Мондиал.

25 юни, 01:00 Шотландия - Бразилия, група С на "Хард Рок Стейдиъм" в Маями

Един страхотен мач на един красив стадион. Както вече споменахме, мач на Бразилия по начало не е препоръчително да бъде изпускан, но конкретно този може да се окаже най-трудният за Селесао в груповата фаза. Това, че е последен в групата също може да се окаже важно. Шотландия е една от красивите приказки в квалификациите. Все пак се класира и благодарение на фамозен гол със задна ножица на Скот Мактомини.

И това съперничество има богата история - двата съперника са се срещали общо четири пъти в групова фаза на Световно първенство - през 1974, 1982, 1990 и 1998 година. Балансът в тези мачове е три победи за Бразилия и едно равенство.

26 юни, 05:00 Турция - САЩ, група D на "СоФи Стейдиъм" в Калифорния

Снимка: AP/БТА

Тук също говорим за последен мач в групата и ще е изключително интересно как САЩ ще изглежда на това домакинско Световно първенство. Ентусиазмът е голям, но съставът на Маурисио Почетино имаше своите колебания в месеците преди големия форум. Тук ще се изправи срещу много качествен съперник, който нищо чудно да се окаже най-добрият представител от "нашия край".

26 юни, 22:00 Норвегия - Франция, група I на "Жилет Стейдиъм" в Масачузетс

Заедно с Англия - Хърватия и следващия мач в списъка ни, този може да се окаже най-качественият като ниво на футбола. Норвегия е един от "скритите фаворити" на това Световно първенство и се видя защо в евроквалификациите. Ерлинг Холанд, Мартин Йодегор и компания караха Италия да изглежда като аматьорски отбор и са основната причина отново да сме без тази велика футболна нация. Началният час на мача е най-добрата новина и ни дава възможност да гледаме персонален дуел между Холанд и Килиан Мбапе. Не е изключено наградата да е първото място в групата и по-добра позиция в елиминациите.

Снимка: GettyImages

27 юни, 03:00 Уругвай - Испания, група Н на "Естадио Акрон" в Сапопан

Снимка: Getty images

Сред мачовете в нощни часове този най-много си заслужава. Най-силният европейски отбор излиза срещу селекцията на легендата Марсело Биелса. Непримиримият Уругвай, който е фактор на всеки един Мондиал. Преди четири години имаше брутален малшанс да отпадне заради по-малко вкарани голове от Южна Корея, но сега предпоставките са за място в елиминациите. Още повече, че в тази група са още отборите на Кабо Верде и Саудитска Арабия.

27 юни, 06:00 Египет - Иран, група G на "Лумен Фийлд" в Сиатъл

Може да ви се стори странно попадането на този мач в селекцията, но си има обясними причини. Още преди да се разбере кои отбори в коя група ще попаднат, в един от градовете-домакин Сиатъл, бяха планирали мач, който да се превърне в празник на LGBTQ общността или иначе казано на хората с различна сексуална ориентация и полова идентичност. За да е пълен куриозът, програмата отреди мачът да е между две нации, които са със стриктни антигей закони - Египет и Иран.

Решението това да е LGBTQ мач все още не е отменено, въпреки че иранците продължават да предупреждават организаторите, че няма да участват и че феновете им няма да развяват флагчета с цвета на дъгата. А и цялостното участие на Иран в първенството е интересна тима след военните действия на САЩ и Израел.

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