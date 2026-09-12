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Каша с мача на ЦСКА

Каша с мача на ЦСКА

Каша с мача на ЦСКА със "Сливнишки герой" от 13-я кръг на Югозападната "В" група на 4-и ноември. Двубоят бе насрочен за 14,00 ч. и трябваше да се игра...

29 октомври | 19:00
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