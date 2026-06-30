ОББ предлага нови планове за ежедневно банкиране за своите клиенти

Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, предлага на пазара нова гама от планове, които са разработени спрямо житейския етап на клиента. Включените в тях услуги са подбрани спрямо техните нужди, като голяма част от плановете вече могат да бъдат сключени в мобилното приложение на банката ОББ Мобайл.

От планове за ежедневно банкиране могат да се възползват клиенти на възраст 14-18 години, като активират план „Тийн“. Той е напълно безплатен за тях и включва теглене на банкноти от банкомати на всички банки в страната и внасяне на банкноти през всички АТМ на ОББ в страната без допълнителни такси, както и разплащателна сметка в евро с дебитна карта. Планът може да бъде активиран във всеки един от 170-те клона на ОББ, като е необходимо съгласие на родителите.

Клиентите на възраст 18-25 години могат да изберат план „Младежи и студенти“, който без допълнителни такси включва теглене от банкомати на всички банки в страната, внасяне на банкомати на ОББ в страната и вътрешнобанкови преводи в евро през ОББ Мобайл/ОББ Онлайн, разплащателна сметка в евро с дебитна карта, плащане на битови сметки през ОББ Мобайл/ОББ Онлайн, възможност за застраховка Телемедицина/Второ лекарско мнение от ДЗИ, както и преводи по мобилен номер. Месечната такса за план „Младежи и студенти“ е EUR 0,50/BGN 0,98 BGN.

За активнобанкиращите клиенти са на разположение плановете „Смарт“ и „Смарт+“. План „Смарт“ включва услуги без допълнителни такси: теглене и внасяне на банкомати на ОББ, вътрешнобанкови преводи в ОББ Мобайл/ОББ Онлайн, разплащателна сметка в евро с дебитна карта, възможност за застраховка Телемедицина/Второ лекарско мнение от ДЗИ, както и преводи по мобилен номер. При активиране на план „Смарт“ до 31.12.2026 г., клиентите ще се възползват от промоция - 12 месеца без такса обслужване. След изтичане на промоционалния периода без такса за клиентите, които ползват по-активно своята карта в ОББ и направят повече от 5 трансакции в рамките на един месец, месечната такса е 1,50 EUR/2,93 BGN, а за онези, които правят по-малко от 5 трансакции с картата си – 2,50 EUR/ 4,89 BGN.

План „Смарт+“ надгражда план „Смарт“ с два безплатни изходящи междубанкови превода в евро през ОББ Мобайл/ОББ Онлайн и неограничен брой безплатно теглене на АТМ на други банки в България. При този план отново има възможност за застраховка Телемедицина/Второ лекарско мнение от ДЗИ без допълнителна такса. Месечната такса за него е 3,00 EUR/5,87 BGN за клиентите, които са направили повече от 5 трансакции с картата си за един месец, и 4,00 EUR/7,82 BGN - за тези с по-малко от 5 трансакции.

ОББ полага специална грижа за клиентите, които са навършили 60 години или имат решение за пенсиониране, независимо от това на каква възраст са. Те могат да активират план „За пенсия“ в клон на ОББ. Той им дава напълно неограничен достъп до теглене от банкомати на всички банки в страната, внасяне на банкомати на ОББ, плащане на битови сметки и вътрешнобанкови преводи в евро през ОББ Мобайл/ОББ Онлайн. Месечната такса за плана е 0,90 EUR /1,76 BGN.

Плановете „Младежи и студенти“, „Смарт“ и „Смарт+“ могат да бъдат активирани бързо и лесно в мобилното приложение ОББ Мобайл. При активирането на плановете и в случай че имат въпроси, свързани с тях, клиентите могат да се обърнат към дигиталния асистент на ОББ - Кейт, който ще им съдейства за избора на най-подходящия и отговарящ на нуждите им план.

ОББ е дигиталният лидер в българското банково пространство, като непрекъснато подобрява и увеличава обхвата на своите дигитални услуги. През април банката вече пусна нова и обогатена версия на ОББ Мобайл, която активно се използва от над един милион клиенти. За своите постижения в областта на иновациите престижното издание Global Finance определи ОББ за най-добра иновативна банка и най-добра дигитална банка за клиентите в България за 2025 г. Банката бе отличена с приз за „Дигитална трансформация“ и за „Най-добър действащ дигитален продукт“ за гласово инициирани преводи чрез AI базирания дигитален асистент Кейт от конкурса „Банка на годината“ и др.

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