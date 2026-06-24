ОББ с наградата за най-голям пазарен дял за втора поредна година

Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, получи поредно признание за силното си пазарно представяне и за развитието на иновативни дигитални решения в рамките на конкурса „Банка на годината“. Банката спечели наградата в категория „Пазарен дял“ за втора поредна година и беше отличена със специален диплом в категория „Банка на годината за най-добър банков дигитален проект“ за два свои проекта – ОББ Дигитална жилищна екосистема с Kate като дигитален оркестратор (Екосистема „Вкъщи“) и Blink дарения през Kate.

Отличието за „Пазарен дял“ е сред основните категории в конкурса и е признание за мащаба, устойчивото развитие и ролята на ОББ като една от водещите финансови институции в страната. Наградата се присъжда на банката, която постига най-силен мащаб на дейността си спрямо акционерния капитал, като привлича значим обем депозити от домакинствата и бизнеса и връща съществена част от този ресурс обратно в икономиката чрез кредитиране.

Признанието за 2025 г. надгражда успеха на ОББ от предходната година, когато банката също беше отличена в категорията „Пазарен дял“. Така ОББ затвърждава позицията си на ключов участник в банковия сектор и демонстрира последователност в постигането на силни резултати в полза на клиентите, бизнеса и икономиката.

„Тези отличия са признание за доверието на нашите клиенти и за последователната работа на екипа на ОББ да развива модерно, устойчиво и достъпно банкиране. Наградата за „Пазарен дял“ за втора поредна година показва стабилната ни позиция на пазара, а специалният диплом за дигиталните ни проекти потвърждава, че иновациите имат реална стойност, когато улесняват живота на хората и създават възможности за по-смислени решения – от грижата за дома до подкрепата за важни обществени каузи“, заяви Кристоф Де Мил, главен изпълнителен директор на ОББ, който прие отличията от името на банката.

В категорията „Банка на годината за най-добър банков дигитален проект“ ОББ получи специален диплом за две решения, които показват посоката на развитие на банката – отвъд традиционното банкиране и към по-интегрирани, удобни и смислени дигитални клиентски преживявания.

Първият отличен проект – Дигитална жилищна екосистема с Kate като дигитален оркестратор (Екосистема „Вкъщи“) – представлява интегрирана дигитална екосистема за услуги, свързани с жилището. Решението обединява финансови и нефинансови услуги около целия жизнен цикъл на дома – от търсене и покупка на имот до управление, ремонт, енергийна ефективност и бъдещо развитие на жилището. Чрез него ОББ се позиционира не само като доставчик на ипотечно финансиране, а като цялостен дигитален партньор в процеса на избор, покупка и управление на дома.

Важен компонент на екосистемата е ОББ Енергийният калкулатор – инструмент, който подпомага клиентите с практична оценка за енергийната ефективност на настоящ или бъдещ дом, ориентировъчна информация за енергийното потребление и въглеродния отпечатък, както и препоръки за подобрения. Това превръща сложната техническа информация в разбираема насока за по-устойчиви решения при покупка, ремонт и дългосрочно управление на жилището.

Вторият отличен проект – Blink дарения през Kate – е изцяло дигитална функционалност за извършване на дарения през мобилното банкиране на ОББ, реализирана чрез дигиталния асистент Kate. Услугата позволява на клиентите бързо и лесно да изберат дарителска кауза, сметка и сума за дарение, без да е необходимо да въвеждат банкови сметки или телефонни номера. Процесът е автоматизиран, достъпен през ОББ Мобайл и създаден така, че да направи даряването по-интуитивно, достъпно и удобно.

Още през първия месец след въвеждането на услугата Blink дарения през Kate тя е използвана от над 3 500 клиенти, а дарената сума за каузата „Българската Коледа“ надхвърля 96 000 лв. Тези резултати показват потенциала на дигиталните банкови решения да улесняват ежедневните финансови действия на клиентите и едновременно с това да подкрепят обществено значими каузи.

Наградите „Банка на годината“ се организират ежегодно от Асоциация „Банка на годината“. 34-ото издание на конкурса продължава традицията да отличава банки и банкови продукти с водещо значение за развитието на финансовия сектор в България. Тържествената церемония по награждаване на победителите бе уважена и от президента на Република България, Илияна Йотова.

Освен голямата награда „Банка на годината“, класацията излъчва победители в основни категории като „Пазарен дял“, „Ефективност“ и „Динамика на развитие“, както и отличия за дигитална трансформация и най-добри действащи дигитални продукти. В изминалите години ОББ е била носител на престижното отличие „Банка на годината“ за 2023 и 2018 г., както и наградите в категориите „Пазарен дял“ за 2024 г., „Динамика на развитие“ за 2023 и 2018 г., „Ефективност“ за 2021 и 2022 г., „Дигитална трансформация“ за 2024 г. и „Най-добър действащ дигитален продукт“ за 2024 и 2023 г.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com