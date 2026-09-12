ОББ с наградата за най-голям пазарен дял за втора поредна година
Признанието за 2025 г. надгражда успеха на ОББ от предходната година
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Признанието за 2025 г. надгражда успеха на ОББ от предходната година
Още 5 държави в рамките на Групата получиха високото международно признание
Тя е и Най-добра банка в областта на ESG за 2025 г. в страната
През последните години ОББ е носител на престижното отличие „Банка на годината“ за 2023 и 2018 г.
Голямата награда взе Банка ДСК
Приемането на еврото като национална валута ще е решаващ момент в икономическата история на България
Финансовата институция спечели и приза в категория „Динамика на развитие“
Благоевград. Председателят на БАН акад. Стефан Воденичаров и ректорът на ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград проф. Иван Мирчев подписаха договор за сътрудни...
УниКредит Булбанк стана "Банка на 2012" в класацията на Асоциация Банка на годината. Призът се присъжда за 16-и път, а специален гост на събитието е...