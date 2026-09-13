ОББ предлага нови планове за ежедневно банкиране за своите клиенти
Банката вече пусна нова и обогатена версия на ОББ Мобайл, която активно се използва от над един милион клиенти
Следете всички новини, анализи и коментари за Нови Планове. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Банката вече пусна нова и обогатена версия на ОББ Мобайл, която активно се използва от над един милион клиенти
Пентагонът представя план за бързи атаки и операция в Ормузкия проток
Ски клубовете в България искат максимално бързо МОСВ да приеме новите планове за управление на Витоша, Рила и Пирин. Само по този начин ще може да се...