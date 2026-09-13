Варна получава нов въздушен мост към Варшава за летния сезон
Wizz Air стартира директни полети до летище Модлин три пъти седмично и разширява силно мрежата си от България
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Wizz Air стартира директни полети до летище Модлин три пъти седмично и разширява силно мрежата си от България
В нашето метро 1,3 км струва 21 млн. евро, като го умножим по курса са 42 млн. лева. Ако някой ми намери отсечка на метро в Европа под 80 млн. евро км...
Китайският PC производител Lenovo се подготвя да влезе на оспорвания хардуерен пазар за геймъри. За целта едно рамо ще й удари гейминг титанът Razer,...