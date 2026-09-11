Иде ценовият шок. Колко ще плащаме за литър гориво?
Военният конфликт в Близкия изток вдига цените
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Военният конфликт в Близкия изток вдига цените
Битовите потребители, болниците и училищата са защитени, ще имат гориво до последно
...Време е за презареждане на силите, емоциите и портфейла ни с настъпващата есен...
100 млн. евро ще влязат допълнително в хазната