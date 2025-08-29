Откриха „вход“ към 99,99% от златните резерви на Земята

Германски геохимици от университета в Гьотинген са открили

поразителна химична следа от благородни метали, включително злато и рутений.

Те се просмукват от земното ядро ​​през вулканични „горещи точки“ като Хавай до повърхността на Земята.

Откритието предоставя първите реални данни в подкрепа на дългогодишни теории за вътрешността на нашата планета и намеква за много по-динамична връзка между земната повърхност и ядрото, отколкото се смяташе досега, съобщава Daily Galaxy.

Рутеният сочи към скрит път към ядрото

В ново рецензирано проучване, публикувано в сп. Nature, изследователите се фокусират върху океански островни базалти (OIBs), вид вулканична скала, образувана от дълбоки мантийни струи. По-конкретно те анализират проби от вулканите Килауеа и Лоихи на Хавай, които се намират над струи, за които се смята, че произхождат близо до границата между ядрото и мантията, на дълбочина около 3000 км.

Използвайки високопрецизна масспектрометрична апаратура, екипът е измерил изотопни аномалии в два ключови елемента: рутений (¹⁰⁰Ru) и волфрам (¹⁸²W). Рутеният, който е по-изобилен в ядрото, отколкото в мантията, действа като „маркер“. Повишеното съдържание на ¹⁰⁰Ru в лавата, над очакваното от известни източници в мантията, показва, че материали от ядрото наистина се транспортират до повърхността чрез тези струи.

„Наблюдавахме явен излишък от изотопи на рутений, получени от ядрото, в хавайската лава“, каза водещият автор Нилс Меслинг. „По-малко от 0,3% от компонента на ядрото е достатъчно, за да обясни наблюдаваните аномалии“, посочи той, предполагайки фин, но измерим обмен между ядрото и повърхността.

Малък теч - огромни последици

Въпреки че количеството материал от ядрото, което достига до повърхността, е малко, значението на откритието е огромно. В продължение на десетилетия се смяташе, че ядрото е химически изолирано от останалата част на Земята след образуването му преди 4,5 милиарда години. Но нови данни показват, че ядрото все още може да доставя микроелементи на мантията, а след това и на земната кора.

В геоложки план това е пробив. Вътрешността на Земята може да не е толкова „разпокъсана“, колкото се смяташе досега. Резултатите подкрепят концепцията за геохимичен рециркулационен цикъл, при който микроскопични фракции от ядрото се връщат на повърхността чрез вулкани в продължение на милиони години.

Това откритие допълва по-ранни изследвания, които документираха отрицателни аномалии на волфрам (μ¹⁸²W) в базалти, получени от струи, но не можаха ясно да ги свържат с ядрото. Сега, благодарение на рутения, картината стана по-ясна и хипотезата за „изтичане“ от ядрото изглежда много по-убедителна.

Злато в ядрото

Голяма част от общественото внимание е съсредоточено върху теоретичните златни резерви в земното ядро. Оценки, базирани на данни от мантията и земната кора, показват, че там може да има до 30 милиарда тона злато, което струва около 2,77 квинтилиона евро (2,77 милиона милиарда евро) по сегашния курс.

„Въпреки че виждаме изотопни следи от материали от ядрото на повърхността, говорим за микроскопични количества. Това са следи, а не късчета“, обясни съавторът на изследването Матиас Уилболд.

Учените подчертават, че това не е комерсиално, а чисто научно откритие. Физически е невъзможно да се извлече каквото и да било от ядрото - 3000 км прегрети скали правят това непостижимо. Всякакви планове за „извличане на злато от ядрото“ засега си остават фантазия.

