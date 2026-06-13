Свлачище спря влаковете между гарите Плачковци и Кръстец
Движението на влаковете в участъка между гарите Плачковци и Кръстец е спряно от 05:50 ч. тази сутрин. Това се налага заради паднала скална маса върху...
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Движението на влаковете в участъка между гарите Плачковци и Кръстец е спряно от 05:50 ч. тази сутрин. Това се налага заради паднала скална маса върху...