Втори военен завод тръгва у нас. Позлатява морски град
Официално откриват първия български завод за бронирани автомобили на IAG
Следете всички новини, анализи и коментари за Военен Завод. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Официално откриват първия български завод за бронирани автомобили на IAG
Пожарът е тръгнал от склад в завод за хладилници
Минималната цена за 100% от капитала е 3,6 млн. лв. Пуснаха за приватизация военния завод "НИТИ" ЕАД - Казанлък. Агенцията за приватизация и следприв...
Лицензът може да се върне, ако фирмата поправи нередностите Оръжейният завод „Дунарит" може и да не спира работа, а произведената продукция да се изн...