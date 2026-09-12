Родните зеленчуци вървят нагоре, стара криза ги дърпа назад
Добрич показва парадокса - повече домати и пипер, но все по-несигурна вода и стопанства, които се свиват
Следете всички новини, анализи и коментари за Български Фермери. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Добрич показва парадокса - повече домати и пипер, но все по-несигурна вода и стопанства, които се свиват
Производители от Хасково твърдят, че продават под себестойността, а субсидиите не покриват дори базовите разходи
Губи милиони тонове, а ударът стига до месото и хляба
Европейското земеделие пред колапс заради жеги и пожари
За 30 години загубихме 98% от продукция, която ни правеше лидер в Европа
Изпълнителният директор на Националния гаранционен фонд разгворя със старозагорски фермери