Енджи Касабие призна за Силвестър Сталоун

Диетоложката на звездите Енджи Касабие разкри тайни от живота и кариерата си, включително и забавна, но малко болезнена случка с холивудската легенда Силвестър Сталоун.

"Подарих му баклава, оставил я в хладилника и после си счупи зъба!“, смее се Енджи, докато разказва за личния си опит с холивудски звезди. Диетоложката е работила и с Лионел Меси, но категорично отрича слуховете, че е диетоложка на Кристиано Роналдо – макар да познава Джорджина, половинката на португалеца.

Енджи разказва, че популярността ѝ в арабския свят започва от вирусни интервюта, които я правят известна от Дубай до Бейрут. Поканата за собствено предаване в Абу Даби обаче не я отвежда далеч – тя решава да остане в България.

"Не съм журналистка по образование. В началото импровизирах пред камерата и беше ужасно трудно", споделя Касабие в подкаста "Елизабетско".

След болезнена връзка съдбата я среща с Мистър Ливан – човек, който променя живота ѝ. Пет месеца след запознанството им – годеж и пищна сватба в Египет, а втората церемония в Бейрут е по-скромна, но също приказна.

Енджи остро осъжда манията по пластичната хирургия сред младите момичета: BBL операции, липосукции и махане на ребра – само заради социалните мрежи. "Истинската красота идва от здравето, не от ножа", категорична е тя.

Енджи откровено споделя за загубата на четирите си деца, което я е научило да цени вярата и живота. "Истинският живот започва след смъртта“, казва тя.

Тя вярва, че стресът причинява почти всички болести. Споделя, че червата са най-важният орган, а ограничителните диети вредят. Освен това държи водата „жива“ със сребърна стотинка.

Енджи е преживяла четири фалита, последният през 2020 г., но вярва, че чистите мисли и положителната енергия могат да спрат остаряването.

