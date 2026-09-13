Голяма промяна за пациентите. Новият рамков договор вече е в сила
Личните лекари получават повече възможности за лечение и проследяване, но БЛС остава недоволен от финансовата рамка
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Личните лекари получават повече възможности за лечение и проследяване, но БЛС остава недоволен от финансовата рамка
Касата предлага и 20% от стойността на всяка пътека да отиват за медицинския персонал
Лекарският съюз предлага 6 евро за посещение при джипито
Лекарският съюз и НЗОКподписаха Националния рамков договор за периода 2020-2022 година
За следващата година се предвиждат близо 500 млн. лв. повече за здравеопазване...
София. Българският зъболекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) подписаха Националния рамков договор за стоматология за 2015 г., с...
София. Със 155 гласа "за" Съборът на Българския лекарски съюз (БЛС) реши да подпише текстовата част с приложенията на Националния рамков договор. 12...
София. Днес Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българският лекарски съюз (БЛС) стартират с първите преговори за сключването на Национален...
София. Делегатите на 59-ия Извънреден събор на Българския лекарски съюз (БЛС) гласуваха "за" подписването на Националния рамков договор със Здравната...
БЛС и НЗОК се разбраха за Националния рамков договор