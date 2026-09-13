Президентът открива международен форум за психичното здраве
Събират се експерти от цял свят
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Събират се експерти от цял свят
Лекарският съюз предлага 6 евро за посещение при джипито
София. Въз основа на стратегия за здравна политика днес бе открит първият здравен клъстер в България. Клъстерът ще бъде база за отчитане на регионални...