Братя Аргирови получавали 200 писма на ден, 180 от тях - с предложение за брак
Разказват за чудесата в живота си
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Разказват за чудесата в живота си
Имах връзка там с една говорителка от Националната им телевизия, признава певецът
Тя непрекъснато ме контролира колко ям, оплака се певецът
Комични моменти и забавни ситуации очакват зрителите с новия епизод на шоуто