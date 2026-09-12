Братя Аргирови получавали 200 писма на ден, 180 от тях - с предложение за брак
Разказват за чудесата в живота си
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Разказват за чудесата в живота си
Съпругата на бившия президент опроверга слухове
Красивата президентша очевидно не бе на подходящо място
Красивата синоптичката е с нова изгора
Какво подари на тъща си
Бившата синоптичка сподели снимка в мрежата
Какво реши да покаже
Отборът на звездите загуби от червените
Случката е в популярно предаване
Когато мога, точа кори за семейството си, признава хубавицата
Започна петият сезон на хитовото готварско шоу
Гърция въведе строги ограничителни мерки до края на август заради вируса
Жената на президента Плевнелиев иска да води собствено предаване
Лора Крумова и Деси Банова се завръщат, Никол и Гери за втори път излизат заедно по майчинство
Двамата с Деси Банова трамбоват из имението на президента с телефони в ръка
Госпожа Плевнелиева продължава да шокира зрителите на "Черешката на тортата"
Зрителите не останаха очаровани от представянето на госпожа Плевнелиева
Румен бил потресен от поведението на влюбения президент
Бившата синоптичка съобщи, че наесен се връща в телевизията
Не съм се отказала да съм работеща жена, заяви синоптичката