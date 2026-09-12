"Чужденецът", Изабел Юпер и Джоди Фостър влизат у вас
Можем дза гледаме най-доброто от CineLibri по телевизора
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Можем дза гледаме най-доброто от CineLibri по телевизора
Актрисата искрено се уплашила от своя колега заради превъплъщението му в д-р Ханибал Лектър
Отличието актрисата получи от ръцете на испанския режисьор Педро Алмодовар
58-годишната актриса е играла в над 70 филма
Похищението на „Мона Лиза“ в Лувъра е в основата на сценария
Холивудската звезда Джоди Фостър сключи брак с приятелката си Александра Хедисън, която също е актриса и фотограф. Двете са заедно от повече от година...