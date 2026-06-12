Оуен Купър: 3 неща са нужни, за да победиш
Драмата „Юношество“ беше големият победител на телевизионните награди БАФТА
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Драмата „Юношество“ беше големият победител на телевизионните награди БАФТА
Лондон. Продукцята „Юношество" спечели наградата за най-добър филм на Британската академия за кино и телевизия (БАФТА) в неделя вечер в Кралската опер...