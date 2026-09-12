Супергрупата „Фронтмен“ дебютира с „Непобедим“ и концерт в Маймунарника
Стенли определя проекта като „семейно събиране“ между поколения български рок музиканти
Следете всички новини, анализи и коментари за Маймунарника. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Стенли определя проекта като „семейно събиране“ между поколения български рок музиканти
България става част от поредната историческа серия от концерти, на която Max и Iggor ще възродят старите класики на титулярната си банда Sepultura
Топ банди събират фенове в Борисовата градина
Adrenaline Overload и Yuvigi са финалистите от първия ден на Wacken Open Air Metal Battle Bulgaria 2016. Организаторите обявиха, че отчитат по-голяма...
Българската формация "Тъпани и Гайди" ще отпразнува своята 5-годишнина с голям концерт. Очаква се музикантите да свирят пред над 3 000 души на сцената...
Както вече е известно, една от най-популярните съвременни балкански банди - S.A.R.S. - ще посети отново София за концерт на 29 август (петък) в Маймун...
Запазват "Маймунарника", гара "Пионер" ще бъде спортно средище Софийският стадион "Юнак" да стане зелен амфитеатър, а Телевизионната кула да се превъ...
Jaya The Cat се завръщат за ежегодния си летен концерт в България. Традиционно, организатор на събитието е Строежа, а домакин клуб Маймунарника, в Бор...
София. Концерт Трибют ХИПОДИЛ - Светльо и Легендите ще се състои на 12 септември в "Маймунарника" в Борисовата градина. "Г-н Витков и редица родни ку...
Концертът на Дубиоза Колектив, който се състоя миналия петък – 29 август, достигна рекордна посещаемост за най-големия по капацитет клуб в София, отбе...
Събитието ще се състои под открито небе в столичния клуб „Маймунарника" в Борисовата градина
Бандата на Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени" - Иван Лечев, Стоян Янкулов-Стунджи, Мирослав Иванов и Веселин Веселинов-Еко готвят суперкупон...
Ако още не сте чули, че Funkdoobiest излизат за концерт в "Маймунарника", имате време до събота вечер. Хип-хоп легендите ще отбележат в София финала н...
София. Легендарното столично заведение "Маймунарника" в Борисовата Градина чества празника си с безплатен вход и жива фънк музика. Празникът ще е беля...
София. В началото на месец септември група „Остава" ще отбележи своята 21-годишнина на сцена с лайв в столичната Борисова градина, клуб „Маймунарника"...
BIG BIG Summer Reggae празнува юбилей с двудневен фестивал
София. Легендите от Bloodhound Gang ще свирят в София на 23 юли, информира Kultur Bench. Събитието ще се проведе в Маймунарника, летния бар в Борисова...