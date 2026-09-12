Супергрупата „Фронтмен“ дебютира с „Непобедим“ и концерт в Маймунарника
Стенли определя проекта като „семейно събиране“ между поколения български рок музиканти
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Стенли определя проекта като „семейно събиране“ между поколения български рок музиканти
Мик Джагър е фронтмен на "Ролинг стоунс" вече цели 53 години. И въпреки че е на 72 години (след няколко дни - 73), стана ясно, че скоро ще става татко...
Фронтменът на култовата група Cinderella - Том Кийфър, пристига у нас за един специален концерт. "На 7 октомври в зала „Христо Ботев", подкрепен от м...