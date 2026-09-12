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Мик Джагър на 72

Мик Джагър на 72

Мик Джагър е фронтмен на "Ролинг стоунс" вече цели 53 години. И въпреки че е на 72 години (след няколко дни - 73), стана ясно, че скоро ще става татко...

23 юли | 3:10
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