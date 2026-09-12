Европейското шоу на Deep Purple започва от София
На 29 септември в „Арена 8888 София“
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На 29 септември в „Арена 8888 София“
Гениалният китарист навърши 81 години
Великият Йън Гилън чества юбилей
Тери Рийд отказа на „Лед Цепелин“ и „Дийп Пърпъл“
Дизайнерът има участие и при Бон Джоуви
Колко време може да задържи монета между палките си
Велики артисти напуснаха това място през последните 10 г.,но оставиха вечни хитове
Легендарният Мартин Бърч си отиде на 71 години
Легендарната група изнася прощален концерт на 7 декември
Барабанистът на "Дийп Пърпъл" Иън Пейс преживя лек инсулт. "Събудих се и усетих, че дясната страна на тялото ми е изтръпнала и не мога да контролирам...
Легендите на рока "Дийп Пърпъл"
"Дийп Пърпъл" ще направят юбилеен албум
Барабанът на "Дийп пърпъл" с автографи на звездите бе продаден у нас за 1400 лева
"Честит рожден ден, Цонко", написаха Доро Пеш и "Аксепт" на кметъла Цонев .