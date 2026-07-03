Искра Михайлова постави въпроса за намаляването на издръжката на вероизповеданията

В рамките на парламентарния блиц-контрол зам.председателят на ПГ на ДПС и на ДПС Искра Михайлова постави въпроса за предвиденото намаляване с 30% на издръжката на вероизповеданията в предложения проект за държавния бюджет на Република България към вицепремиера Иво Христов.

“Възползвам се от възможността да задам въпрос към вицепремиера Иво Христов. Повод за моя въпрос е постъпило и изпратено до Вас, господин вицепремиер, писмо от Националния съвет на религиозните общности в България. Повод за това писмо е намаляването с 30 процента на издръжката на вероизповеданията в България в предложения проект за държавния бюджет на Република България. Ние ще имаме възможност да дискутираме бюджета с господин вицепремиера Донев по време на предстоящите дебати, затова няма да се фокусирам върху това. Моят въпрос сега е за политиките. Моят въпрос е за идеологията. Моят въпрос е за ценностите. И се състои в следното. Още през 2018 година българската държава, чрез Министерския съвет и Народното събрание, реши, че традиционните вероизповедания в България ще бъдат подкрепени от държавата, за да се гарантира тяхната независимост от външни влияния.Още тогава се проведе дебатът за необходимостта от тази подкрепа и гарантирането на нормалното функциониране на вероизповеданията.Към онзи момент проблемът беше решен и оттогава функционира един механизъм, който гарантира нормалното действие на вероизповеданията в България.

Към днешна дата – 2026 година, когато целият свят има проблеми с ценностната система, когато България е разкъсвана от противопоставяне, когато ние имаме нужда цялата ни страна, цялото ни общество да получават подкрепа за ценностите, по някаква причина – може би оправдана, за да се спестят двадесетина милиона или колко от бюджета на републиката – ние предлагаме да се ограничат функциите и възможностите на вероизповеданията в България.

Даже може би да ги накараме и да връщат пари, защото това е вече започнало изпълнение на бюджета. Идеологически, политически – какво е посланието? Разчитаме ли на ценностите? Разчитаме ли на традициите? Разчитаме ли на вероизповеданията? Или накъде вървим? Ще ги закриваме ли?.”

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