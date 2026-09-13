Иво Христов отговори на ДПС за издръжката на вероизповеданията
Ние ще продължим подкрепата за вероизповеданията, увери вицепремиерът
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Ние ще продължим подкрепата за вероизповеданията, увери вицепремиерът
Още през 2018 бе решено, че традиционните вероизповедания у нас ще бъдат подкрепени от държавата
Наименованието на друго вероизповедание не може да съдържа думата „православна“
Повод за промените е решение от 16 декември 2024 г. на Върховния касационен съд
С голямо мнозинство
Светият отец се моли пред иконата Св. Богородица от Несебър
Ще проведем среща с УНСС утре в 11.00 часа, обяви премиерът Бойко Борисов
Вероизповеданията в България ще могат да се финансират и от чужди държави
Според Искрен Веселинов така ще се опазим от чуждо влияние
Разсрочването на задълженията ще стане за период от 10 години
Могат да изплатят задълженията си и по-рано, но не по-късно от 10 години
Дълговете няма да бъдат опростени, обяви Цветан Цветанов
БСП, ВМРО и ВОЛЯ консумират амнистията на дългове за собствени цели
Чужди държави не бива да плащат на проповедниците
Опрощаването на борчовете е еднократно - до 31 декември 2018 г.
Твърденията на Корнелия Нинова за сделка между ГЕРБ и ДПС са фалшиви новини – когато не участваш в пленарните заседания, няма как да бъдеш обективен,...
Решението да се финансират вероизповеданията беше взето при президента Румен Радев, а не е сделка между ГЕРБ и ДПС, каза Йордан Цонев...
Законопроектът е в разрез с конституцията, твърдят експерти Затихналият скандал с апетитни имоти на вероизповеданията е на път отново да взриви крехк...
София. Държавна субсидия от 2 889 380 лева е разпределила през 2013 г. правителствената дирекция "Вероизповедания". Депутатите от ресорната комисия пр...
Неофит вика на среща Михаил Миков