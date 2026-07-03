Станислав Анастасов: Закриването на Комисията по досиетата ще саботира делото за Възродителния процес

Депутатът от ДПС Станислав Анастасов попита вицепремиера Иво Христов за закриването на Комисията по досиетата и отново призова да не бъде закривана, заради важната й роля в българския преход.

Реплика на Станислав Анастасов към Иво Христов, вицепремиер:

"Много ми е интересно в какъв срок се предвижда тази дигитализация. Още повече искам да Ви напомня, че голяма част от тези документи, които се съхраняват от Комисията по досиетата, представляват класифицирана информация.

И именно това е проблемът в работата с тях, защото закриването на комисията означава закриването и на специализирания закон, по който работи Комисията по досиетата.

Агенция „Държавни архиви“ работи по съвсем друг закон. Вие го знаете много добре и това ще затрудни достъпа до тази чувствителна информация, която е изключително важна.

Нещо повече – чл. 23 от специализирания закон постановява, че физическите и юридическите лица, институциите не могат да публикуват или разгласяват по друг начин документи или част от тях, които установяват принадлежност на български граждани към органите по чл. 1 от закона, тоест към Държавна сигурност и всички други.

Тоест, ако закриете Комисията по досиетата, Агенция „Държавни архиви“ няма да има възможност да публикува принадлежност. Това, което е основната ѝ дейност и което се върши всяка седмица.

Нещо повече – ние от парламентарната група на ДПС участвахме в едно бдение, организирано от три организации – Съюза на репресираните от комунизма „Памет“, Асоциация „Памет за утре“ и организацията на бившите концлагеристи от Белене и техните семейства.

И знаете ли какво ни казаха те?

Много добре знаете, че в края на 2024 година парламентарната група на ДПС сезира Военна прокуратура за продължаване на делото за така наречения Възродителен процес.

И тези репресирани и техните семейства от последния период, а именно по време на Възродителния процес, ни казаха следното:

„Всички показания, които даваме пред Военна прокуратура, се проверяват с документите от Комисията по досиетата, която ги разсекретява.“

Тоест закриването на комисията – вече Ви го казвам открито, за да го знаете – ще саботира делото за Възродителния процес.

А това за нас от ДПС е огромен проблем, защото тези хора, които са пострадали от тоталитарния комунистически режим, тридесет и шест години по-късно все още не са видели справедливост.

Надявам се, че сега вече знаете точно какво ще доведе това и ще преосмислите действията си."

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