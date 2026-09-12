Станислав Анастасов разкри голямата беля от закриването на Комисията по досиетата
Хората, които са пострадали от тоталитарния комунистически режим, тридесет и шест години по-късно все още не са видели справедливост
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Хората, които са пострадали от тоталитарния комунистически режим, тридесет и шест години по-късно все още не са видели справедливост
Декларация от името на ПГ на ДПС на Станислав Анастасов
Гласят го за началник на много важна комисия
София. Цялата истина за кредитните милионери няма да излезе наяве, защото не е ясно с какви документи разполага Комисията по досиетата. Зам.-председат...
София. Заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Божан Стоянов ще обжалва в съда решението на Комисията по досиетата, чe e бил сътру...