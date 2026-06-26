С декларация от парламентарната трибуна ДПС призова управляващите да не закриват Комисията по досиетата.

ДПС остро осъжда намерението на управляващите тихомълком да закрият Комисията по досиетата. Тези действия представляват антидемократичен опит за заличаване на паметта за събитията и процесите от мрачните времена на комунистическия режим, както и за участниците в тях, заяви Станислав Анастасов.

Декларация от името на ПГ на ДПС на Станислав Анастасов:

"Уважаема госпожо председател,

Уважаеми госпожи и господа народни представители,

Уважаеми заместник-министър председател Христов,

Ние от Движението за права и свободи разбираме предизвикателствата, пред които настоящето правителство е изправено във връзка с приемането на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г., но има неща, които няма как да бъдат оценявани като мерки за икономии, когато хиляди български граждани, християни и мюсюлмани, и техните семейства са заплатили за тях с живота си, здравето си, с разбити животи и разделени семейства и деца белязани за цял живот в тоталитарната комунистическа система.

Да, говоря за плановете на правителството в срок до 15 септември 2026 г. да разработи предложение за нормативни промени за закриване на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и преминаване на дейността ѝ към Държавна агенция „Архиви“.

ДПС остро осъжда намерението на управляващите тихомълком да закрият Комисия по досиетата. Тези действия представляват анти-демократичен опит за заличаване на паметта за събития и процеси от мрачните времена на комунистическия режим, както и участниците в тях. Да не говорим за опитите за скриване на репресиите и главните им извършители, за мрежата от доносници, за авторите и изпълнителите на най-голямото етническо прочистване - т.нар. “възродителен процес”, за концлагерите за репресии на противници на комунизма.

За съжаление, този опит ще е поредната стъпка от усилията на наследниците на висшите офицери от Държавна сигурност да заличат всички доказателства и паметници, които свидетелстват за престъпленията им срещу наши сънародници, независимо от тяхната етническа или религиозна принадлежност. Именно затова, ние от ДПС се надяваме това да е просто една недобре обмислена грешка, която бързо ще бъде коригирана, както отива на България като член на НАТО и ЕС.

В ДПС сме особено чувствителни по тази тема, защото Скандалното НПО „Софийска платформа“ и в момента продължава опитите си да заличи автентичния вид на Втори обект на остров Персин в концлагера Белене и да построи напълно изкуствен музей тип „атракцион“ в който „Софийска платформа“ вече разказва на групи от ученици и посетители как в концлагера Белене са лежали само българи – „гавра с човешкото достойнство“ на над 500 турци, помаци и други мюсюлмани български граждани от последния период на лагера. Опити за фалшификация на миналото стигат дотам, че Софийска платформа „възстановява“ молитвен храм на територията на втори обект, удобно опитвайки се да заличи факта, че тоталитарният комунистически режим бе атеистичен и не признаваше никоя религия. Няма как да подминем и фактите, че служебното правителство на Андрей Гюров активно подкрепя всички действия на „Софийска платформа“ срещу паметта на жертвите на комунизма чрез потвърждаване на отдавна изтекли разрешителни за строеж. Ние от ДПС няма да допуснем това и днес пускаме серия от въпроси относно законността на действията на „Софийска платформа“ и Община Белене на територията на Втори обект на остров Персин.

И докато 36 години демократичната общност не намери сили да проведе лустрация и да разкрие зависимостите, наследени от службите на комунистическия режим, ДПС го направи. Вътрешнопартийно. Днес в ПГ на ДПС няма нито един агент на Държавна сигурност. Няма дори и един кандидат за народен представител. Няма и да допуснем и в бъдеще да има нито един. Защото партията ни е родена от болката на най-голямото престъпление на тоталитарния комунистически режим и ние дължим истината на малцината оцелели от репресивната система и най-вече, на техните деца и внуци, които не само носят раните и белите петна на отсъствие на баща или майка от детството си, но искат и да разберат цялата истина. Тази, която им е била спестена от репресираните родители с една единствена цел – да бъдат предпазени.

Днес тези хора вече са или възрастни или на преклонна възраст и продължават да искат само едно – цялата истина. Паметта за престъпленията да се съхрани, за да не се повтаря. Виновниците да бъдат изобличени и да получат справедливо наказание за деянията си.

Уважаеми колеги, уважаеми г-н заместник-министър председател

С този акт ДПС не търси разделителни линии в обществото, точно обратното. Докато всички престъпления и престъпници на тоталитарният режим не станат публични, отворените рани в тъканта на българското общество ще продължават да болят, кървят и да ни разделят.

Затова ние от ДПС искаме широк обществен дебат за бъдещето на Комисията по досиетата и обсъждане на идеята на Съюза на репресираните от комунистическия режим за създаване на Музей на тоталитарните режими и създаване на Институт за национална памет, който да допълни работата на Комисията по досиетата.

Както е казал Дядо Вазов в Вестник „Народний глас“, Бр. 331 от 6 октомври 1882 г., с главни букви:“ ВАЖНО Е ЗА ЕДИН НАРОД ДА ПОЗНАВА ДОБРЕ МИНАЛОТО СИ“.

Уважаеми колеги управляващи,

общата ни история е коренът на нашата идентичност, на всеки един от нас и на нас от Движението за права и свободи като партия и общност. Историята ни определя такива, каквито сме. Научените уроци на историята са единствения здрав и солиден фундамент за бъдещето и прогреса на една държава.

Още веднъж, господин Христов. Незабавно оттеглете заложеното в преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет закриване на Комисията по досиетата, защото ние от ДПС ще продължим да работим за съхранение паметта, защита на правата на репресираните и тяхното достойно място в демократичната история на България.

Благодаря ви за вниманието."

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