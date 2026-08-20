Вицепремиерът Иво Христов се срещна с кмета на Бургас

Вицепремиерът на България Иво Христов посети Бургас и проведе среща с кмета Димитър Николов, посветена на подготовката на града за домакинството на песенния конкурс „Евровизия“. В разговора бяха обсъдени необходимите административни процедури, координацията между институциите, подготовката на залата, сигурността, логистиката и представянето на България пред международната публика.

„Очаква ни едно вълнуващо време. Имаме съвсем безпроблемен работен диалог с Община Бургас. Ще осигурим всичко необходимо да се случат нещата както трябва“, заяви вицепремиерът Иво Христов.

Той подчерта, че държавата разглежда домакинството не само като голямо културно събитие, а и като възможност България да бъде представена по нов начин пред милионите зрители по света. По думите му страната ни има изключително разнообразно туристическо предложение – от морски и планински туризъм до богато културно-историческо наследство и качествена кухня, но все още не е достатъчно разпознаваема на международния туристически пазар.

„Възприемаме Евровизия като възможност да се рекламира България. Ние предлагаме цялата гама от туристически услуги – вкусна храна, планина, ски курорти, море, исторически туризъм. Това е възможност да покажем всичко това пред света“, каза още вицепремиерът.

Иво Христов определи Бургас като един от най-амбициозните градове в страната и заяви, че изборът на града за домакин е логичен резултат от развитието му през последните години. Той подчерта, че неговата роля е да координира и подпомага взаимодействието между всички институции, които имат отношение към организацията на конкурса.

„Моята роля е да подпомагам процеса – всичко, от което имат нужда и Общината, и БНТ, да бъде осигурено, за да могат да организират събитието“, допълни Христов. Той увери, че държавата ще съдейства и по отношение на сигурността, така че гостите на конкурса да се чувстват спокойни и защитени по време на престоя си в България.

Кметът Димитър Николов постави акцент върху необходимостта от бърза и прецизна подготовка, тъй като сроковете до конкурса са кратки.

„Нека да сложим точка по отношение на избора на град и да престанем да гледаме назад. Нямаме никакво време. Тепърва трябва да се съгласуват много административни процедури, включително стриктно спазване на Закона за обществените поръчки“, заяви кметът и обясни, че в момента се прави детайлна оценка на всички необходими дейности, като водещо е стриктната координация между институциите и спазването на сроковете.

Една от основните цели е до края на годината, съвместно с Българската национална телевизия, да бъде приключена подготовката на залата, така че да може да се проведе тестов концерт с участието на експерти на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU). По този начин ще има достатъчно време евентуални слабости да бъдат установени и отстранени преди същинското събитие.

Кметът определи ролята на вицепремиера като изключително важна за успешната координация на процеса. В подготовката на конкурса ще бъдат ангажирани редица държавни институции и министерства, поради което е необходима бърза комуникация и ефективно взаимодействие между тях.

„Доволни сме, че още в първия ни разговор получихме това разбиране и добро отношение, защото става въпрос за цялата държава, а не само за един регион – ние трябва да се представим пред света по максимално добрия начин“, каза Николов.

По думите му голяма част от международните гости ще посетят България за първи път. Затова домакинството трябва да бъде използвано не само за провеждането на конкурса, но и за създаването на трайно положително впечатление от страната.

„Ние трябва да направим така, че след като си тръгнат, да ни препоръчат на своите близки и познати. Това е изключително предизвикателство“, подчерта кметът.

Димитър Николов призова подготовката за „Евровизия“ да се превърне в обща национална кауза, която да обедини институциите и политическите сили.

„Нека Евровизия да е темата, за която всички ще си подадем ръце. Това обединение е много важно, стига сме се делили“, заяви кметът и подчерта, че в Общинския съвет на Бургас има пълно единодушие по отношение на инициативите, свързани с домакинството.

Срещата между вицепремиера Иво Христов и кмета Димитър Николов е част от подготовката на Бургас за едно от най-мащабните международни събития, провеждани в България. Амбицията е конкурсът да бъде организиран на високо професионално ниво и едновременно с това да се превърне във възможност за силна международна реклама на Бургас и България.



