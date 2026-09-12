Анализатори за проекта на Радев: Залогът расте с всяко отлагане
Те предупреждават, че натрупаното напрежение може да се обърне срещу него
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Те предупреждават, че натрупаното напрежение може да се обърне срещу него
„Очаквам приемственост. Илияна Йотова няма да води политика, по-ралична от тази на Радев“. Това каза в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ политолог...
Сформирането на редовно правителство е стъпка в правилната посока, коментира Даниел Смилов
Татяна Буруджиева обясни защо Борисов не подписва декларацията на ПП
Зад 10-те процента на ДПС-Ново начало е силата на Делян Пеевски
Ще има ли колиция с ГЕРБ и ДПС
Кирил и Асен вече няма да могат да тропат по масата
ПП-ДБ искат да получават още власт, а не да отстъпват
Страната няма да изпадне в конституционна криза, категоричен бе той
Оттук-нататък важното е кой е в по-силна преговорна позиция. Очевидно това са ГЕРБ
Смяната на шефовете на службите взриви политическата обстановката
Има варианти за съставяне на правителство, не са затворени всички врати
Даниел Смилов, Слави Василев, проф. Румяна Коларова и Димитър Аврамов дадоха прогнозите си за вота
"Продължаваме промяната" и "Демократична България" да не хабят енергия да се делят
Ще може ли да се състави ново правителство в този парламент?
БСП ще се свива, интересно е ще пробие ли ДПС в Северозапада, казва политологът доц. Даниел Смилов - Доц. Смилов, новият политически сезон преминава...