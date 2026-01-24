Политолог разкри от коя партия Радев ще вземе най-много гласове

„Очаквам приемственост. Илияна Йотова няма да води политика, по-ралична от тази на Радев“. Това каза в студиото на „Офанзива с Любо Огнянов“ политологът Даниел Смилов.

„Масовите протести, които наблюдавахме – над сто хиляди души – бяха модернизационни, проевропейски и ясно демонстрираха обществената подкрепа за промяната. Опитите на други групи, евразийски и против еврото, да организират протести не постигнаха същия ефект“, каза политологът.

Той изтъкна, че много ще зависи от това каква партия ще създаде Румен Радев и как ще позиционира посланията си. „Той не е нов човек в политиката и можем да предвидим някои негови позиции, но все още остава въпросът какво точно ще предложи и дали хората ще се припознаят в него“, добави Смилов.

„Появата на Радев на политическата сцена може да засегне ПП-ДБ, особено ако двете формации влязат в една и съща ниша. Конкуренцията ще зависи от това кой предлага по-убедителни решения и послания“, коментира той.

Относно потенциала на Радев да бъде партньор на ГЕРБ в продължаването на реформите, Смилов посочи, че основното предимство на Радев може да бъде в антикорупционната политика.

