Внимание! Къде няма да има вода в София

"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 24 октомври - петък във връзка с изпълнение на строително- ремонтни дейности по ул. „Промишлена“, жк. „Овча купел“ 2 се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 20:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района на: ул. „Промишлена“ и ул. „Иван Хаджийски“ от ул. „Промишлена“ до бл. № 43.

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Промишлена“ на кръстовището с ул. „Братя Бартел“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.

Засегнатите от прекъсването на водата, могат да получат повече информация от Телефонния център на „Софийска вода“ АД на телефон 0800/ 121-21 или да следят за развитието на всички текущи теренни дейности в реално време чрез Виртуалния информационен център на дружеството - https://sofiyskavoda.bg/water-stops .

