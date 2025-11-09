Голям руски град в тъмнина след украинска атака

Украинска атака с дронове през нощта временно прекъсна електроснабдяването и отоплението в югозападния руски град Воронеж, съобщи областният управител Александър Гусев. По данни на агенция Ройтерс няма жертви, но ударите са причинили пожар в едно от градските комунални съоръжения. Временният срив в инфраструктурата идва в момент, когато Киев засилва офанзивата си навътре в руска територия.

Пожар и прекъсвания във Воронеж

Според информацията, публикувана от областния управител в приложението Телеграм, няколко украински дрона са били поразени от системите за електронна война на руската противовъздушна отбрана. Именно това е довело до избухване на пожар в обект от енергийната мрежа на града, който е бил потушен бързо.

„Няма пострадали при атаката, но мерките за безопасност доведоха до малки отклонения в температурата на централното отопление и кратковременни прекъсвания на електрозахранването в отделни райони“, уточни Гусев. По-късно доставките са били възстановени, но събитието подчерта колко уязвими остават руските градове, намиращи се стотици километри от фронта.

Москва говори, Киев мълчи

Руското министерство на отбраната не спомена Воронеж в сутрешната си сводка в Телеграм, но съобщи, че за една нощ са били унищожени или прехванати общо 44 украински дрона. От тях 43 са били свалени над Брянска област, а един – над Ростовска. Министерството по традиция не посочва колко апарата са изстреляни от украинска страна.

Киев не е коментирал официално атаката. Украинските военни обикновено не съобщават подробности за операции на руска територия, но в последните месеци потвърждават, че разширяват обхвата на безпилотните си удари срещу цели, които смятат за част от руската военна логистика.

Офанзива в дълбочина

Украйна използва дронове и ракети с голям обсег, за да поразява нефтопреработвателни заводи, складове за гориво и логистични центрове в различни региони на Русия. Според Киев тези обекти захранват военната машина на Кремъл и унищожаването им е акт на самоотбрана. Москва определя атаките като тероризъм и твърди, че цивилната инфраструктура става все по-често мишена.

След днешната атака във Воронеж напрежението остава високо. Руски военни блогове съобщават за засилена активност на украински безпилотници в Брянска, Белгородска и Курска област, което подсказва, че Киев може да поддържа постоянен натиск далеч отвъд фронтовата линия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com