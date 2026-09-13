Още петима в ареста заради обира в Лувъра
В ареста вече са двама други, чието ДНК беше открито на местопрестъплението
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В ареста вече са двама други, чието ДНК беше открито на местопрестъплението
Двамата били отседнали при свой познат българин в чешкия град Бенатки над Изероу
Те били арестувани веднага след като местната полиция получила европейската заповед за арест
Търси ги Интерпол, започва делото
Кола с възможни престъпници е била спряна близо до границата на Беларус и Украйна
Вътрешният министър с важно съобщение
Петър Бъчваров беше застрелян до елховското село Голям Дервент на 7 ноември миналата година
Тази сутрин полицията е задържала 26-годишния Радослав Димитров от Плевен, издирван във връзка със стрелбата в Слънчев бряг, съобщиха от ОД на МВР - Б...
Осем души са обявени за общодържавно издирване във връзка с кървавата вендета в Слънчев бряг снощи. По-рано днес стана ясно, че Състоянието на Димитъ...
Има заподозрени за обира на парите за пенсии от централната поща в Хасково. Това съобщи в сутрешния блок на Нова тв директорът на ГД „Национална полиц...
Австрийската полиция арестувала двама заподозрени, че са свързани с терористичните атаки в Париж на 13 ноември, информира AFP, като се позовава на инф...
Още двама души се издирват заради атаките в Париж. Това съобщиха от белгийската прокуратурата. Полицията разпространи снимки на заподозрените, за кои...
Двама заподозрени са загинали, а петима полицаи са ранени при антитерористичната операцията, която започна в парижкото предградие Сен Дени в 4:30 часа...
Двама мъже, които са заподозрени за атентата в Банкок, са се предали на полицията. Това съобщи Би Би Си. И уточни, че се представили за туристически г...
Спецслужбите в САЩ нямат право да подслушват заподозрени от днес, защото американският Сенат не успя да постигне консенсус за удължаване на основните...
Повдигнаха обвинения на двама от петимата арестувани, единият си призна убийството Московски съд повдигна днес обвинения на двама заподозрени за убий...
Париж. Двамата заподозрени за атентата в редакцията на „Шарли Ебдо" са локализирани в департамента Ен в северната част на Франция, предаде АФП, позова...
Париж. Двама братя от алжирски произход са заподозрени за кървавия атентат в редакцията на сатиричното издание "Шарли Ебдо", при който загинаха 12 душ...
Хасково. Има задържани за жестокия побой преди седмица над старците от село Малко градище. Това обави по време на парламентарния контрол вътрешният ми...
Махачкала. Заподозрян за организирането на двойната бомбена атака в руския град Волгоград е бил убит при полицейска операция в северната кавказка репу...