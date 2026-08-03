Милитаризацията на Европа не е шега. И принцесата влезе днес в казармата

Датската принцеса Изабела официално смени бляскавите бални рокли с тежка военна униформа и влезе в редиците на армията. С широка усмивка, но и с огромна раница на гърба, 19-годишната кралска особа прекрачи прага на казармата „Антворсков" в град Слагелсе. Там, в продължение на следващите 11 месеца, тя ще служи в елитния Гвардейски хусарски полк. Истинската сензация обаче дойде от датския кралски двор – принцесата категорично е отказала да получава каквото и да е финансово възнаграждение или заплата по време на службата си, доказвайки, че дългът към родината няма цена. Милитаризацията на Европа не е шега, щом и принцесата влезе днес в казармата. А Европа не спира да тръи, че се чувства заплашена от Москва.

Първа сред първите: Жените в Дания вече хващат автомата

Изабела, която е второто по възраст дете на крал Фредерик Десети и кралица Мери, се оказва историческа фигура в датските въоръжени сили. Тя влезе в казармата заедно с още 1600 младежи, които поставят началото на нова, коренно променена военна реалност в скандинавската страна.

Поради драстично променената ситуация със сигурността в Европа и нарастващите заплахи, Копенхаген взе решение да увеличи основната военна служба от скромните 4 на цели 11 месеца. Новата стратегия въвежда и задължителна военна повинност за жените навършили 18 години. Така младата принцеса се превърна в една от първите дами в историята на страната, които започват удълженото и по-сурово военно обучение.

Синя кръв под пагон

Запознати с протокола в кралския двор припомнят, че за Изабела това не е просто каприз, а дългогодишна фамилна традиция. Нейният по-голям брат и престолонаследник принц Кристиан вече премина през абсолютно същия тежък военен лагер в Слагелсе.

Практиката членовете на монархическите семейства да прекарват сериозна част от младостта си във въоръжените сили е желязно правило не само в Дания, но и в цяла Европа. Само преди броени дни испанската престолонаследничка принцеса Леонор също прикова погледите на света, след като успешно завърши своето тригодишно сухопътно и военноморско обучение. Сега е ред на датската роза Изабела да покаже, че синята кръв не се плаши от кал, ранно ставане и строева подготовка.