Борисов ги дръпна за ухото: Правителството да спре с обещанията
Да предложи план в парламента, призова той
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Да предложи план в парламента, призова той
Малките промени могат да донесат голямо вдъхновение и да създадат усещане за ново начало
Обяви голямо увеличение
Дават празни обещание
На церемонията по встъпване в длъжност президентът даде обещания
Новият стар премиер даде куп обещания
Народът очевидно харесва обещанията им. Надявам се от днес бензинът да падне с един лев, както обещаха, каза съпредседателят на "Промяната"
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Повечето започват с думата "ще" - любимата на поколения български политици. Едно време, когато Кольо Фичето вдигал мост, казвал, че ако не го направи...
Защо "Стандарт" и КРИБ казват: Да! На българската икономика? Защото от това "Да!" зависи икономическото развитие на градовете и държавата, стандартът...
Банкери, топпредприемачи и индустриалци питат министрите за приоритетите им Колко успешна ще бъде 2016 г. за европарите у нас. Това ще коментира...
Издигаме кандидати, на които им вярват и има какво да предложат Общините да търсят инвестиционни проекти, за да откриват работни места, казва д-р Кра...
Гръцкото правителство е готово "да отложи изпълнението на някои предизборни обещания за по-късно", за да възвърне доверието на европейските си партньо...
Ирена Соколова е втора в листата на ГЕРБ в 14 МИР-Перник. По професия е психолог и психотерапевт. - Кандидат сте за депутат трети мандат. Кое от досе...
София. „Дори да звучи прекалено амбициозно, обещанието ни да осигурим 1 милион работни места за два мандата не е лъжа". Това заяви зам.-председателят...
Гербер, седесар и човек на Кунева в екипа