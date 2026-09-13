Ключово гласуване за новия бюджет. Депутатите отсякоха
План-сметката на държавата бе приета в ресорната комисия
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План-сметката на държавата бе приета в ресорната комисия
България тярва да изготви Структурно-фискален план за периода 2025 - 2028
Поиска удължителен закон за бюджета още утре
Пенсионерът у нас живее на хляб, мляко, плюс олио, чубрица и червен пипер
Служебното правителство е готово с разчетите
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Ето разчетите на министър Гълъб Донев
Няма план за съкращения в превозвача, ще се изготвя програма за оздравяването му Нито един инвеститор не е проявил интерес към приватизацията на "БДЖ...
София. Нови разчети на парите за болниците ще изготви здравната каса. Те ще са за последните три месеца на годината. Решението е взето от Надзорния съ...