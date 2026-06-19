Нова програма! Местиш се в малко градче - държавата плаща

Министерството на труда и социалната политика ще стартира нова мярка за насърчаване на вътрешната мобилност, насочена към хора, които желаят да заменят живота в големите градове с работа и установяване в по-малки населени места. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при посещение в село Добродан, където беше открит обновен Дом за възрастни хора.

По думите на министъра инициативата ще бъде сходна с програмата „Избирам България“, но ще поставя акцент върху демографските предизвикателства и възможностите за по-добро качество на живот извън големите градски центрове.

„Целта е да подкрепим хората, които искат да се установят на по-спокойни места с по-добра жизнена среда, повече възможности за семействата си и по-достъпен достъп до услуги като детски градини“, обясни Ефремова.

Очаква се схемата да бъде обявена през лятото чрез Агенцията по заетостта. Кандидатстването ще бъде максимално облекчено, без необходимост от изготвяне на проекти и със значително опростени процедури за отчитане.

За да получат предвидените стимули, участниците ще трябва в рамките на една година да са били наети поне осем месеца, независимо дали трудовата заетост е била непрекъсната.

Министърът представи и резултатите от програмата „Избирам България“, която вече отчита значителен интерес. От старта ѝ са подадени над 4000 заявления, като приблизително половината от кандидатите са получили одобрение.

„Интересът надхвърли първоначалните ни очаквания. Вече има хора, които са се върнали в страната, намерили са работа и са се установили заедно със семействата си“, посочи Ефремова.

По програмата вече се изплащат средства както за преместване и транспорт на покъщнина, така и първите финансови стимули за участниците, които са изпълнили изискванията за шестмесечна заетост. Следващите плащания ще бъдат извършвани след достигане на дванадесетия месец.

До момента по мярката са изплатени близо 400 хил. евро на повече от 200 души, представили необходимите документи за доказване на трудова заетост.

Поради големия брой подадени заявления приемът по „Избирам България“ временно е преустановен. „Към момента не приемаме нови кандидати, тъй като интересът надвиши наличния финансов ресурс. Водят се разговори за осигуряване на допълнително финансиране, което би позволило отварянето на нова процедура за кандидатстване“, заяви министър Ефремова.

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