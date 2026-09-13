Министър Ефремова хвърли бомба. И с право иска милиони за най-бедните
Тя скочи като орлица срещу ниските доходи
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Тя скочи като орлица срещу ниските доходи
„Всички социални мерки са обезпечени до края на юни, а 6,8 % е безработицата за май"
Целта е да се извадят бедните от дупката
София. "Бюджетът за следващата година е най-социалният за последното десетилетие", заяви Корнелия Нинова от БСП в студиото на БНТ. "След четири години...
София. До края на годината най-вероятно държавата ще изпадне в рецесия. Това прогнозира бившият икономически министър Делян Добрев от ГЕРБ в предаване...
София. „Не съм учуден, че социалният пакет от 40 милиона не е от текстовете, които са върнати. Но това не променя факта, че се отлага с два месеца изп...
София. Кабинетът планира законови промени, които да защитят родните производители пред големите търговски вериги. Това стана ясно по време на заседани...
София. „Планирахме цялостен пакет за един милион българи, който не струва и един лев повече на държавата". Това съобщи председателят на социалната ко...
София. „В крайна сметка социална политика не може да се прави на остатъчен принцип. Ако тя се прави по начина, по който е правена дълги години, ако се...
София. Вицепремиерът и социален министър в служебния кабинет Деяна Костадинова каза на отчетна пресконференция в Министерски съвет: "Поех пет ангажи...
София. "КНСБ сме връчили на новия кабинет доста предложения за социални мерки", заяви вицепрезидентът на КНСБ с ресор „Икономическа и подоходна полити...
София. Близо 100 000 души ще се възползват от социалния пакет, който гласува днес служебното правителство. Средствата са за 41 милиона лева, осигурени...